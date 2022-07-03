في احتفال شعبي كبير اقام الناشط الاجتماعي مؤسس وباني حصن معشي في باللسمر البارحة حفلا شعبيا راقيا تم فيه تكريم واحتفاء برموز فكرية وثقافية وفنية تخللتها مشاركات واسعة من مئات الحضور من مختلف الاوساط الاجتماعية من مختلف المنابت والاصول من ابناء الوطن المملكة العربية السعودية
وتميز الحفل بمشاركة الشيخ علي بن حامد الاسمري والد الاستاذ سعيد بن علي بن حامد الشهير بابي متعب
وهنا قائمة المكرمين :
1- الأمير ناصر بن عبد الرحمن الفرحان ال سعود : عرف بالخدمات الاجتماعية والمساهمة فًي اصلاح ذات البٌين ، والكرم والطٌب والتواضع ومساهماته المجتمعٌة التطوعٌية لخدمه دينه ومليكه ووطنه
2- الأمير تركًي بن سعد بن مقرن ال سعود محب للخيٌر والسعًي الدؤوب لخدمة المجتمع والسعًي فًي الإصلاح وخدمة دٌينه وملٌيكه ووطنه .
3 الشٌيخ الدكتور سعيد بن طراد الأسمري شٌخ شمل باللسمر .
4 الشٌيخ طراد بن على بن مصعفق شٌيخ قلبائل باللعذمة .
5- الدكتور عمر بن غرامه مؤرخ ومؤلف عدة كتب ونسابة وناشط لخدمة المجتمع .
6- العمٌد سعٌيد بن احمد بن برٌيق الأسمري خدم وطنه ودٌينه وملٌيكة وخدم المجتمع رجل كرٌم شجٌاع ساعً فًي اعمال الخٌير وتطوٌير الخدمة المجتمعٌة .
7- اللواء طٌيار ركن عبدالله بن غانم القحطاني محلل سٌياسًي خدم دٌينه ووطنه ومجتمعه محارب مدافع عن وطنه بقلمه وعلمه وخبرته العسكرٌية
8- الأستاذ عبد الله بن راشد الكعبًي من دولة الامارات العربية الشقيقة صاحب متحف شواهد فًي حب زاٌيد طٌيب الله ثراه و له بعض المشاركات فً الفعالٌات والمهرجانات التراثٌية بدولة الأمارات الشقيٌقة ا
9- الأستاذ عبدا لعزيز فؤاد العسيري الخدمة الاجتماعية وإصلاح ذات البٌن .
10- الأستاذ رامى بن عبدالله بن عبد الله ال يحي الخدمة الاجتماعية وإصلاح ذات البٌن .
11- البروفسٌور عبدالله بن محمد العمرى المشرف على مركز الدراسات والزلازل ورئٌس مجلس ادرة الجمعٌية السعودٌية لعلوم الأرض ورئٌس تحرٌر المجلة العربٌة للعلوم الجيولوجية وله 30 مؤلفا موجة لعامة الناس لتثقيفهم وزع مجانا
12- البرفسيور علًي بن معيض الشهري قدم خدمات طبٌيه مجانٌيه للناس فًي اماكن اقامتهم تشمل علاجا وعمليات استفاد منها الاف المرضى
13- الشاعر رافع العمري شاعر سخر قلمه وفكره لتوجٌيه المجتمعً والنصح لما يخدم وطنه .
- 14 الشٌيخ مانع بن جاسر اليامي عفى لوجه الله عن قاتل ولده ورجل كرٌم ورجل اصلاح .
15-الأستاذ حسن بن سعد البجادي عفى عن قاتل ولده الوحيد لوجه الله تعالى .
16-الأستاذ سالم رجا زاٌد القشٌري الشهري عفى عن قاتل ولده لوجه الله تعالى .
17- الشٌيخ عاٌدي بن غانم الهبٌرة الشمري رجل كرم وطٌب وفزعه واصلاح مجتمعًي ، المتحدث الرسمً لمزاٌيين الابل الف الكثٌر من الكتب عن الابل وٌيعتبر من اوائل المهتمٌين فًي هذا المجال .
18- الدكتور خالد بن عبدالله التركًي الخالدي شاعر وادٌيب وراوي من اكبر شعراء الوطن عرف بالحكمة
19- الشاعر كرٌم بن عاٌد الذاٌدي العنزي اشتهر بالإصلاح واستخدام موهبته الشعرٌية فًي الخدمة الاجتماعية .
20- اللواء علًي بن فراج الشهري اشتهر بالإخلاص ، رمز من رموز الكرم والطٌب خدم وطنه ومجتمعه بكل تفانً
21- اللواء فاٌيز بن عبدالعزيٌز ال مارد الاسمري شارك فً الخدمة المجتمعية واصلاح ذات البين
22- الشٌيخ علًي بن محمد بن محٌيا شارك فًي الخدمة المجتمعٌية والاصلاح .
23- الدكتور على بن سعد بن ال زحيفة الشهراني شارك في السعيً المستمر في الإصلاح والخدمة المجتمعٌية .
24- الأستاذ محمد بن ناصر الأسمري كاتب ومؤلف وصحفًي قدير .
25- الأستاذ مبارك بن دحٌم الدوسري مخترع عالج الغرغرينا وكرم من عدة دول .26- الأستاذ الإعلامي علًي الأحمري مالك لقناة الوسام الفضائية . خدم المجتمع وقدم الكثٌير من الجهود الاعلامية الممٌيزة .
27- الشاعر فاٌز البكري شاعر نظم باللغه الفصحى والعرضة والنبطً وٌخدم بشعره المتميٌز مجتمعه وٌيعتبر من رموز الشعر فًي منطقة عسٌير .
28- الدكتور يحيى عامر الأسمري شاعر ومربً وموجه تربوي خدم بقلمه الوطن والمجتمع على حد سواء .
29- الشاعر والراوي ظافر بن عبدالهادي بن جارالله الشهري خدم الموروث وحافظ على النمط القديم والحديٌث ويعتبر مرجع قبائل رجال الحجر فًي كثٌير من الموروث الشعبًي ويملك مكتبه تارٌيخٌيه عن العرضات واللعب وخلافه.
30- الأستاذ صالح بن ظافر العمري شخصٌه مجتمعٌيه عمل بنفسه لحفظ تراث منطقته والمناطق المجاورة حتى كون ارثا تارٌيخيا جمٌيلا .
31- فرقة فرسان رجال الحجر : فرقة تحمل هوية المكان والاسم المتجذر ،عن طرٌيق إحٌياء موروثه وفنونه بطرق أدائٌية متوارثة وتصدٌير ثقافة المكان من أزمنته المتتابعة وفًي أزمنته المختلفة ما جعلها إحدى أهم الفرق الشعبٌة فً المملكة رغبة في الوصول إلى العالمٌية