أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، أمس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اجتماع ثنائي خلال زيارته للمملكة في 15 يوليو (تموز) الحالي و16 منه.
ويبدأ بايدن هذه الزيارة الرسمية بدعوة من الملك سلمان؛ بهدف تعزيز الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وفي ضوء الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات في كل المجالات.
ويسعى الرئيس بايدن أيضاً إلى العمل مع المسؤولين السعوديين من أجل تمديد الهدنة الإنسانية اليمنية التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) الماضي، ودعمتها السعودية بقوة.
وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن «الرئيس سيجلس في اجتماع ثنائي مع الملك سلمان وفريق قيادته، وولي العهد في فريق القيادة… لذا بالتأكيد، سيقابل الرئيس ولي العهد».
وبشأن تكامل أنظمة الدفاع الجوية الإقليمية للدول العربية في مواجهة إيران، أفاد كيربي بأن هذا الموضوع سيكون محل نقاش خلال رحلة بايدن. وقال «هناك تعاون أكبر عبر المنطقة في قضايا مثل الدفاع الجوي، ونحن نواصل العمل على قدرات وأطر دفاع جوي متكاملة في جميع أنحاء المنطقة… لأن المنطقة بأكملها تشعر بالقلق إزاء إيران وقدراتها المزدهرة والمتنامية للصواريخ الباليستية… واستمرار دعم الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة».