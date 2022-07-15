كرّم الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس، نجمة كرة المضرب أنس جابر بتقليدها أعلى وسام استحقاق رياضي إثر تحقيقها انجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.
وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن التكريم جاء “تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية”.
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