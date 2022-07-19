الالمانية .
أعلنت فنزويلا تأجيل زيارة الرئيس نيكولاس مادورو إلى المملكة العربية السعودية التي كانت مقررة غدا الأربعاء إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين البلدين.
وكان مقررا وصول الرئيس مادورا إلى جدة غدا الأربعاء للتباحث مع القيادة السعودية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها السياسية والاقتصادية على دول العالم والجهود التي تبذلها مجموعة “أوبك بلس” من خلال إيجاد آليات لاستقرار السوق النفطي العالمي بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في مجالات الاستثمار والتجارة”.
يشار إلى أن مجموعة الدول المنتجة للنفط “أوبك بلس” ستعقد اجتماعا في الثاني من آب/ أغسطس المقبل لبحث الوضع النفطي العالمي والاتفاق على مستوى جديد لمعدل الإنتاج في الفترة المقبلة ومواجهة تحدي انتعاش الطلب على النفط في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا منذ /فبراير الماضي.