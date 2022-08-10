علوم واختراعات > إصلاح مشاكل تسببت في تعطل خدمات تويتر
10/08/2022   9:03 ص

إصلاح مشاكل تسببت في تعطل خدمات تويتر

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قال موقع تويتر في تغريدة “لقد أصلحنا المشكلة. أجرينا تغييرا على الأنظمة الداخلية لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها وتراجعنا عنها. يمكن الدخول إلى تويتر الآن حسبما هو متوقع. نأسف لذلك”.

وهذه هي ثاني مرة تتعطل فيها خدمات الموقع لثاني شهر على التوالي، فقد عانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعا قانونيا مع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو تموز حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.

إصلاح مشاكل تسببت في تعطل خدمات تويتر

علوم واختراعات
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