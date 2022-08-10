بكين 10 أغسطس 2022 (شينخوا) سيعقد المؤتمر العالمي للروبوتات 2022 في الفترة من 18 إلى 21 أغسطس الجاري في العاصمة الصينية بكين، وفقا لما قالت جمعية بكين للعلوم والتكنولوجيا.
وسيتم خلال المؤتمر عرض أكثر من 500 روبوت، أكثر من 30 منها ستظهر لأول مرة في العالم.
ويضم المؤتمر، الذي سيعقد عبر شبكة الإنترنت وخارجها، ثلاث فعاليات رئيسية، بما فيها منتدى ومعرض ومسابقة.
ودعا المؤتمر أكثر من 300 ضيف من 15 دولة ومنطقة، الذين سيشاركون خلال المنتدى الإنجازات الأكاديمية المتطورة واتجاهات التنمية في مجال الروبوتات.
وسيتم خلال المعرض عرض الروبوتات في سيناريوهات التطبيقات مثل الخدمات الطبية واللوجستيات والزراعة والهندسة المعمارية والتصنيع والتعدين.