ثقافة وفنون > ولي العهد السعودي يهنئ ملك الاردن وولي عهد الأردن بمناسبة خطوبته
18/08/2022   9:06 ص

ولي العهد السعودي يهنئ ملك الاردن وولي عهد الأردن بمناسبة خطوبته

+ = -
0 161

جدة – واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وسأل سمو ولي العهد الله عز وجل لهما التوفيق والحياة السعيدة.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بمناسبة خطوبته.

وعبر سمو ولي العهد عن صادق الدعوات لسموه بالتوفيق والحياة السعيدة.

ولي العهد السعودي يهنئ ملك الاردن وولي عهد الأردن بمناسبة خطوبته

ثقافة وفنون
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1942848.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.