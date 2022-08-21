بكين 21 أغسطس 2022 (شينخوا) شهد المؤتمر العالمي للروبوت 2022 في بكين، عرض أكثر من 500 مجموعة من الروبوتات من 130 شركة، من بينها أكثر من 30 مجموعة ظهرت لأول مرة في العالم.
ويضم المؤتمر الذي يُقام خلال الفترة من 18 إلى 21 أغسطس الجاري، ثلاثة أحداث رئيسة بما في ذلك منتدى ومعرض ومنافسة.
ودعا المؤتمر أكثر من 300 خبير من 15 دولة ومنطقة لمشاركة الإنجازات الأكاديمية المتطورة واتجاهات التنمية في مجال الروبوتات، مثل الروبوتات المتقدمة والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتصنيع الذكي، وواجهة الكمبيوتر الدماغي (BCI) والتفاعل الذكي بين الإنسان والآلة.
وأقامت المسابقة أربعة أحداث رئيسة وهي: Tri-Co Robot Challenge ، و BCI Controlled Robot Contest ، و Robot Application Contest ، و Youth Robot Design Contest ، حيث يتنافس حوالي 4000 متسابق في نفس المجال.
واستضافت بكين المؤتمر العالمي للروبوت ست مرات منذ عام 2015.