إسلام أباد (رويترز) – قالت مريم أورنجزيب وزيرة الإعلام الباكستانية يوم الاثنين إن مجلس الوزراء الباكستاني وافق على مسودة اتفاق تتيح للحكومة توفير قوات للمساهمة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر في وقت لاحق هذا العام.
وقالت الوزيرة لرويترز إن مجلس الوزراء وافق، قبل زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف لقطر التي تبدأ يوم الثلاثاء، على ملخص للاتفاق الذي سيوُقع بين الدوحة وإسلام أباد.
وليس من الواضح إلى الآن متى ستوقع الدولتان الاتفاق.
وجاء في الملخص الذي وافق عليه مجلس الوزراء، والذي اطلعت عليه رويترز، أن حكومة قطر طلبت المساعدة في النواحي المتصلة بأمن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها قطر في الفترة من 21 نوفمبر تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر كانون الأول 2022 وأن الجيش الباكستاني اقترح توقيع اتفاق بين البلدين لهذا الغرض.
وجاء في الملخص “يهدف الاتفاق إلى تحديد التزامات الطرفين، والاختصاصات المحددة، وعدد أفراد الأمن الذين سترسلهم باكستان للمشاركة في عمليات الأمن والسلامة”.
وإلى الآن لم يؤكد ذلك مكتب الاتصال الحكومي في قطر كما لم يرد على طلب لبيان السبب في أن الدوحة طلبت قوات باكستانية أو ماذا ستفعل خلال البطولة.
وأضافت المذكرة أن من المقرر أن يزور شريف أيضا ملعبا لكرة القدم في الدوحة حيث سيتم إطلاعه على الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية في مجال تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم.