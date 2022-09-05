الرياض: مركز اتحاد الغرف الإعلامي-رشاد الخير
كشف معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل بأن الاستراتيجية الوطنية الصناعية سترى النور في القريب العاجل، وذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اليوم (الأحد) بمقر اتحاد الغرف السعودية مع أعضاء لجنتي المحتوى المحلي وريادة الأعمال في الاتحاد بمشاركة واسعة من الشركات والمصانع الوطنية.
وأشاد معاليه بالدور والمبادرات الهامة التي يضطلع بها اتحاد الغرف السعودية لتمكين الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال وتعزيز المحتوى المحلي باحتضانه منذ سنوات طويلة للجنة المشتريات الحكومية وصولاً لإنشاء هيئة ولجنة خاصة بالمحتوى المحلي.
وأضاف بأن رؤية 2030 جاءت لتعيد اكتشاف الفرص الغير مستغلة في عدد من القطاعات الواعدة كالصناعة والتعدين، بهدف تعظيم مكامن القوة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل، واستغلال القدرات الوطنية وثرواتنا الاستثنائية، منوهاً لمبادرات وزارة الصناعة لدعم رواد الأعمال من خلال الحاضنات والمسرعات وتحفيزهم للدخول في الاستثمار الصناعي وتنمية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال عبر أكثر من 225 خدمة وحافز بما في ذلك الأراضي الصناعية والقروض الميسرة.
ولفت للنجاحات التي حققتها الوزارة بعد مرور 3 سنوات من إنشائها، حيث باتت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 34% من اجمالي الاستثمارات في القطاع و92% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية وعدد موظفيها يمثل %54 من اجمالي عدد موظفي القطاع، وذلك بفضل خلق بيئة استثمارية صناعية محفزة على جميع المستويات التشغيلية والتمويلية واللوجستية بما يعزز الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكد معاليه حرصهم على دعم رواد الأعمال وتعزيز فرص نجاحهم وتمكينهم من المشاركة في مستقبل الصناعة، مضيفاً أن الوزارة تعمل على مجموعة من المشاريع والبرامج لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال دراسة تأسيس 5 مسرعات و5 حاضنات في جميع أنحاء المملكة وخلق برنامج لتحفيز ومساعدة تحويل الأسر المنتجة والمعامل إلى منشآت صناعية بالإضافة إلى تطوير برنامج نمو المنشآت وتحويلها الى “شامبيونز” وإنشاء منصة تواصل تفاعلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعمهم وتوفير الخدمات الرئيسية للمستثمرين والحلول التمويلية.
إلى ذلك ثمن رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي المهندس أيمن الحازمي جهود وزارة الصناعة في دعم المحتوى المحلي الصناعي، وحرصها على الاستماع لمرئيات المستثمرين والتحديات التي تواجههم وتذليلها والتعريف بالخدمات والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها وتمكينهم من الاستفادة منها بما يعظم الفائدة الاقتصادية.
فيما شهد اللقاء تقديم عرض تعريفي بمنظومة الصناعة وأبرز أعمالها وإنجازاتها والخدمات والحوافز التي تقدمها الوزارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، كما جرى الاستماع لمرئيات أصحاب الأعمال ذات العلاقة بقطاع الصناعة.