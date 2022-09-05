حققت المملكة العربية السعودية نموا هائلا في مجال صناعة وتطوير الألعاب الالكترونية، بلغ 41.1% سنويا، لتحتل المرتبة رقم 19 بين أكبر أسواق الألعاب في العالم لعام 2021، وفق تقديرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتهدف المملكة إلى ترسيخ مكانتها كمركز تقني إقليمي لأهم رائدي الأعمال والمبتكرين والمبرمجين من
المنطقة والعالم، وتعزيز القدرات الرقمية للشباب السعودي، وتشجيع الابتكار والإبداع؛ ضمن جهود لتحقيق رؤية 2030.
وبحسب مجلس شؤون الأسرة تشير الإحصاءات إلى أن هناك نحو 6 ملايين مستخدم للألعاب الالكترونية في المملكة