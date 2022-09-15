ثقافة وفنون > منظمة شنغهاي للتعاون: هل هي أداة روسيا والصين في مواجهة “الهيمنة الغربية”؟
15/09/2022   9:14 ص

منظمة شنغهاي للتعاون: هل هي أداة روسيا والصين في مواجهة “الهيمنة الغربية”؟

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منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في مدينة شنغهاي الصينية في 15 يونيو/حزيران عام 2001. وتضم حالياً ثماني دول أعضاء هي الصين والهند وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وأربع دول بصفة مراقب ترغب بأن تصبح كاملة العضوية وهي: أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا.

كما تقيم المنظمة علاقات مع ست دول أخرى بصفتها “شركاء الحوار” وهي: أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال وسريلانكا وتركيا.

في عام 2021 تم اتخاذ القرار لبدء عملية ضم إيران إلى المنظمة كدولة كاملة العضوية ويتوقع أن يصدر قرار الموافقة على ذلك خلال القمة الحالية.

وتقدمت مصر وقطر والمملكة العربية السعودية بطلبات للحصول على صفة “شركاء الحوار”.

منظمة شنغهاي للتعاون: هل هي أداة روسيا والصين في مواجهة “الهيمنة الغربية”؟

ثقافة وفنون
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