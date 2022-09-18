أستانا – د ب أ-
وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم السبت، على تعديل دستوري وافق عليها برلمان البلاد بالإجماع أمس، يعود بموجبها الاسم السابق لعاصمة البلاد وهو أستانا.
وأعيدت تسمية العاصمة نور سلطان قبل ثلاث سنوات، تكريما للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي استقال من منصبه في آذار/مارس 2019 بعد نحو ثلاثة عقود في السلطة.
كما وافق البرلمان بالإجماع أيضا على تعديل دستوري، يحدد ولاية الرؤساء فى المستقبل بفترة واحدة مدتها سبع سنوات فقط.
ومن المتوقع أن يخوض توكاييف البالغ من العمر 69 عاما الانتخابات الرئاسية بعد التعديل الدستوري، لأن القانون الجديد لن ينطبق بأثر رجعي، ولكن سيتم تطبيقه خلال الانتخابات المقبلة.
واجتاحت كازاخستان، التي يبلغ تعدادها 5ر18 مليون نسمة والمجاورة للصين، موجة من الاحتجاجات الدموية في بداية العام الجاري.
وفي أعقاب الاضطرابات تمت الإطاحة بنزارباييف وبقية أفراد عائلته من مناصبهم في السلطة. بيد أنه حتى ذلك الوقت كان يعتبر الرجل الأكثر نفوذا في البلاد، حتى بعد استقالته.
جدير بالذكر أن العاصمة الواقعة شمال كازاخستان، والتي تم بناؤها على سهول رملية، يعيش فيها أكثر من مليون شخص.
وأصدر نزارباييف أوامره خلال فترة توليه السلطة، ببناء عاصمة البلاد بمباني حديثة على غرار تلك الموجودة في دول الخليج، وأطلق عليها الاسم المحايد أستانا في عام 1998.