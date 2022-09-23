باريس (رويترز) – ذكرت شركة أكسيوم سبيس التي ترتب بعثة سعودية لمحطة الفضاء الدولية أن البعثة التي ستنطلق العام المقبل على متن كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس ستضم امرأة ستكون بذلك أول رائدة فضاء عربية.
ولم تعلن أكسيوم ولا الحكومة السعودية عن اسم رائدة الفضاء التي ستنطلق في تلك الرحلة بصحبة سعودي آخر وأمريكيين اثنين في إطار ثاني بعثة خاصة لأكسيوم لمحطة الفضاء الدولية والمقررة في أوائل العام المقبل.
وقال مسؤول أمريكي مطلع على مجريات تلك البعثة إن الركاب لم يتلقوا بعد موافقة من لجنة ترأسها ناسا وتتألف من الشركاء في محطة الفضاء الدولية.
ولا يتم عادة الإعلان عن هوية رواد الفضاء لحين تقديم تلك اللجنة موافقتها عليهم.
وأوردت رويترز نبأ الاتفاق بين أكسيوم والسعودية يوم الأربعاء ومن المقرر أن تنطلق تلك البعثة أوائل 2023 بموجب اتفاق وُقع هذا العام.