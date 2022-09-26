وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مذكرة تعاون لتدريب 20 ألف خريج وخريجة في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” خلال العامين القادمين، بحضور ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، وعبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، حيث وقع مذكرة التعاون تركي الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، وأحمد القرعاوي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية.

وتستهدف مذكرة التعاون إثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني في منصة “دروب” بمهارات وجدارات مهن القطاع، ورفع الوعي حولها، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع عبر منصة “تسعة أعشار”، بالإضافة لدعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في المهن المرتبطة بقطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورفع مستوى مهارات موظفي القطاع الخاص وغير الربحي والباحثين عن عمل، لتعزيز فرص توظيفهم واستدامتهم في سوق العمل.

وتؤسس المذكرة، للتعاون الإستراتيجي بين الوزارة والصندوق، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز المهن المرتبطة بالقطاع، وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة، لدعم نمو واستدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز توطين المهن البلدية والقروية والإسكان في القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الطرفين في دعم توظيف شباب وشابات الوطن، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في محور تنمية الإنسان والاقتصاد.

وتتضمن المذكرة عدة مبادرات من أبرزها، التدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، بالإضافة إلى تمكين القوى الوطنية العاملة في القطاع غير الربحي والخاص عبر دعم تدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية لتعزيز استدامتهم في سوق العمل ومواكبة تغيراته.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على عقد اللقاءات الوظيفية الدورية لتعزيز توطين مهن القطاع، ودراسة احتياجات القطاع الخاص، ووضع خطط داعمة لتعزيز التوطين وتنمية الكوادر الوطنية، ورفع وعي المنشآت العاملة في القطاع، حول برامج وخدمات الصندوق وآلية الاستفادة منها، من خلال ورش العمل واللقاءات الدورية.