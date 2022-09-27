تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، أمس، اتصالاً هاتفياً من ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا، نوقشت فيه سبل تطوير العلاقات بين البلدين. كما شكرت تراس الأمير محمد بن سلمان على دوره في تأمين إطلاق محتجزين بريطانيين في إطار تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن التعزية لرئيسة الوزراء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، كما هنأ باعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش في المملكة المتحدة. وقدم ولي العهد التهنئة لتراس بمناسبة توليها رئاسة الوزراء، متمنياً لها التوفيق في مهام عملها، والتطلع للعمل معاً لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
من جهتها، عبّرت تراس عن الشكر والامتنان للأمير محمد بن سلمان لدوره في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا التي أسفرت عن إطلاق 5 أسرى بريطانيين. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي – البريطاني.
وفي لندن، أكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن تراس تحدثت إلى ولي العهد السعودي أمس في أول حديث بينهما منذ توليها رئاسة الوزراء. وأضاف البيان: «شكرت رئيسة الوزراء ولي العهد على دوره الشخصي في ضمان إطلاق المحتجزين البريطانيين»، مضيفة أن وساطة الأمير محمد بن سلمان كانت مصدر فرح كبير لعائلات المحتجزين.