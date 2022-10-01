نشرت صحيفة مكة الخمبس خبرا عن تعاون لتطوير الكوار القضائية السعودة مع احدى الجامعات الامريكية هنا التفاصيل :
بهدف تدريب وتطوير الكوادر القضائية والادارية وقع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الاداري الدكتور
خالد اليوسف مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم وجامعة كيس ويسترن ريسيرف الامريكية في مجال البحث
والتدريب.
واشتملت المذكرة على مجموعة من البنود منها تبادل الخبرات والابحاث في المجالات الادارية والتنظيمية، بما
يتيح الاستفادة مما لدى الجامعة من خبرات بوصفها من أعرق الجامعات العالمية في مجال القانون والادارة.
كما جرى عقد ندوة نظمتها الجامعة بعنوان )أوجه التعاضد بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية
وكلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريسيرف( قدم فيها اليوسف ورقة عمل بهذا الخصوص، منوها فيها بما
حققه ديوان المظالم من إتمام التحول الرقمي الكامل لجميع إجراءات التقاضي في محاكمه في ظل الدعم غير
المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمرفق القضاء الاداري.
وتناول رئيس ديوان المظالم في الندوة تجربة ديوان المظالم والقضاء الاداري في رقمنة التقاضي في المملكة؛
بهدف تجويد أحكامه وتسريع إجراءاته والاستفادة من تبادل العلاقات التشاركية مع منظمات العلم والقانون حول
العالم وما لذلك من مردود في تطوير الكوادر والانظمة إداريا وقضائيا.
وركزت ورقة العمل بشكل خاص على توضيح أوجه التعاون بين ديوان المظالم وجامعة كيس ويسترن ريسيرف،
بموجب مذكرة التفاهم بين الجانبين.
ديوان المظالم والرقمنة:
إتمام التحول الرقمي الكامل لجميع إجراءات التقاضي.
رقمنة التقاضي لتجويد األحكام في محاكم الديوان.
تسريع اإلجراءات والاستفادة من تبادل العلاقات التشاركية.
تطوير الكوادر والانظمة إداريا وقضائيا.