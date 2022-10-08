أكدت رئيسة اللجنة الثالثة في بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة سلافة موسى خلال كلمة المملكة في بند النهوض بالمرأة على تمكين المرأة السعودية من خلال تقلدها مناصب قيادية وتعزيز وصولها إلى مراكز اتخاذ القرار نتج عنه ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 32%، وهو مستهدف رؤية المملكة 2030.
وأبانت خلال كلمتها أن المملكة ساهمت في تمكين المرأة على الصعيد الإنساني بمناطق الكوارث والنزاع من خلال تنفيذ (788) مشروع في (79) منطقة حول العالم شملت أكثر من 100 مليون امرأة مستفيدة بمبلغ يتجاوز 520 مليون دولار أمريكي خلال الأعوام الماضية.
وأضافت: “إيماناً من المملكة بأن النساء هن أكثر الفئات عرضة لتداعيات الأزمات فقد بادرت مع عدد من الدول خلال أعمال الدورة 75 للجمعية العامة بتقديم مشروع قرار: تعزيز التدابير المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل التصدي على وجه السرعة لتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات،وتم اعتماده”.