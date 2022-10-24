محمد المقرمي – الوكاد – الرياض
أشار الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية بأن الجمعية تُعنى بتطوير وتنمية الزراعة العضوية بما يخدم البيئة والمجتمع وتوفير غذاء عضوي من خلال دعم العاملين بالقطاع وزيادة الوعي المجتمعي، مع مراعاة الحفاظ على البيئة لتحقيق الاستدامة والجودة.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها في مجلس الشيخ حمد الجاسر بعنوان: “مسيرة الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية” وأدارها د. عبدالله العريني، ضحى السبت 26 ربيع الأول 1444هـ الموافق 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2022م.
ثم تحدث معاليه بعرض موجز عن أدوار الجمعية وأبرزها النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير القطاع، والتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ المشاريع المرتبطة بنشاط الزراعة العضوية، وتطوير العلاقات مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لخدمة العاملين في هذا القطاع؛ وإقامة ورش عمل متنوعة على مستوى مناطق المملكة للمزراعين التقليديين بهدف التعريف بالزراعة العضوية وفوائدها على البيئة والمجتمع وحثهم بالدخول في مجال الزراع العضوية، وتوفير غذاء عضوي من خلال دعم العاملين في القطاع؛ والقيام بعمل زيارات ميدانية للمزارعين الراغبين بالتحول للزراعة العضوية ودعمهم وتشخيص التحديات التي تواجههم وتوفير حلول تسويقية للمنتجات، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وعمل شراكات استراتيجية محلية ودولية لخدمة وتنمية القطاع العضوي.
كما أشار إلى أن الموقع الإلكتروني للجمعية يوفر معلومات عن الجمعية السعودية للزراعة العضوية بالإضافة إلى معلومات عن نشاط الزراعة العضوية ويمكّن المستهلك من التواصل بشكل مباشر مع المزارع وكذلك معرفة المنتجات المتوفرة، كما يتيح للمزراع الحصول على صفحة خاصة به يستطيع من خلالها عرض جميع المعلومات والمنتجات الخاصة به وتواصله مع الخبراء والمختصين بشكل مباشر بالإضافة إلى توفير إحصائيات وأخبار دورية عن الزراعة العضوية.
وأوضح أن نسب النمو للقطاع الزراعي العضوي في المملكة ارتفعت بشكل ملحوظ من عام 2018 حتى العام 2021م فقد ارتفع الإنتاج بنسبة 130.19% كما زادت المساحات بنسبة 45.47% وارتفع عدد المزارع إلى 128.57% وزادت منافذ البيع بنسبة 39.4% وعن إحصائيات الزراعة العضوية للعام 2021م فقد ارتفعت نسبة الإنتاج إلى 105.038 طن ووصلت القيمة السوقية إلى مليار و3 مليون ريال كما وصلت المساحات إلى 27.109 هكتار وارتفع عدد المزارعين إلى 450 مزراع وارتفعت مدخلات الإنتاج إلى 242 مدخل.
وأشار إلى أن إحصائيات المساحات العضوية وكميات الإنتاج للمزارع العضوية وتحت التحول في السعودية لعام 2021 تزايدت، فقد وصل عدد النخيل إلى 22930 طن و6463 هكتار، كما وصل إنتاج الحبوب إلى 1755 طن و781 هكتار، والفاكهة 62484 طن في 13243 هكتار كما وصل إنتاج الأعلاف إلى 10630 طن في 391 هكتار، ووصل إنتاج الخضار 7129 طن بمساحة 660 هكتار والنباتات الطبية والعطرية 110 طن في 145 هكتار والأبقار 395 طن و600 رأس والأغنام 3100 رأس، والجمال 50 والطيور 480 ألف بيض مائدة من 12000 طائر ووصل إنتاج خلايا النحل إلى 25 طن من 6500 خلية.
وفي الختام استعرض معاليه تجربته بالصور مع الزراعة العضوية، متحدثًا عن التحديات التي واجهته وكيف تجاوزها، والاحتياجات المطلوبة لتطوير المزارع العضوية في المملكة، ثم فُتح المجال للمداخلات التي أثرت الموضوع والأسئلة التي تفضل بالرد عليها.