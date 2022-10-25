حصلت الدكتورة خلود صالح المانع من المملكة العربية السعودية على تصنيف متقدم ضمن أقوى خمسين شخصية عالمية من قادة الفكر التقني في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2022، حسب تصنيف مؤسسة إنغاتي ((Engati الأمريكية والتي تتخذ من وادي السيليكون Silicon Valley في ولاية كاليفورنيا مقراً لها. والمؤسسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة، ولها فروع في مدينة فيلاديلفيا ولندن ومدن عالمية أخرى.
ويتم هذا التصنيف بناء على خوارزميات وإحصائيات دقيقة تقيس النسب المئوية للتفاعل مع المتلقي ومدي الوصول والانتشار والتأثير في منصات التواصل الاجتماعي.
وقد سبق أن صنفت د. خلود المانع في المركز الأول عالمياً ضمن أهم 32 شخصية عالمية في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وذلك في اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي MWC 2022 والمقام في برشلونة من 1 إلى 8 يناير 2022 والذي يعد الحدث الأكثر تأثيراً في العالم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.