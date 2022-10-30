اختارت هيئة الأفلام السعودية الفيلم الروائي “أغنية الغراب” لتمثيل المملكة رسمياً في مسابقة الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم دولي، وقد جرى ترشيحه من قِبل اللجنة السعودية الخاصة بالأوسكار والتي يترأسها الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف، وبعضوية كل من المخرجة هيفاء المنصور، ورئيس جمعية السينما السعودية المخرجة هناء العمير، والمخرجة والممثلة عهد كامل، والمخرجة شهد أمين، والرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمنتج محمد التركي، ومدير مهرجان أفلام السعودية السينمائي والشاعر أحمد الملا.
وسيدخل الفيلم بهذا الترشيح في منافسة مع أفلام من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز، قبل الإعلان عن القائمة الأولية ثم النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 95 الذي سيُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس بتاريخ 12 مارس 2023م.
وعن ترشيح فيلمه لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار قال محمد السلمان مخرج الفيلم “أنا سعيد و فخور جداً باختيار فيلمي الطويل الأول “أغنية الغراب” ليُمثل وطني المملكة العربية السعودية. الفيلم هو أحد ثمار جهود متراكمة من جميع العاملين في قطاع الأفلام بالمملكة الذي يشهد طفرةً ونمواً متسارعين ويبشر بمستقبلٍ مشرق”.
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