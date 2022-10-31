الرياض 05 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 م واس
دشن مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب وارف أمس, برنامج “الأميرة العنود لإعداد القادة” بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع والمعهد العربي للتخطيط في الكويت. ويعنى البرنامج بتأهيل جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية بكفاءة وفعالية، وضرورة توسيع نطاق مشاركة الشباب في خدمة القضايا الإنمائية.
وافتتح البرنامج الأمين العام لمؤسسة العنود الدكتور يوسف الحزيم, بكلمة أكد خلالها أهمية صناعة الشخصيات القيادية الشابة ودور مركز وارف في صناعة برامج نوعية تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الفروقات بين القادة والمديرين, وأهمية تطوير وإنشاء القادة في القطاع التنموي, ويضم البرنامج العديد من الورش التدريبية على يد مدربين دوليين من خارج المملكة، وتُستعرَض خلاله التجارب الناجحة التي يرويها بعض القيادات في مجلات متنوعة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور الشباب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم جهود الشباب في تصميم المبادرات التنموية لدى الشباب، وتعزيزاً لقدراتهم القيادية وغرس مبادئ التفكير الإستراتيجي المبادر لفتح آفاق الإبداع.
يذكر أنه ستُصمَّم وتُعَد خلال رحلة البرنامج مبادرات، على أن يقيمها مختصون، ويختتم البرنامج برحلة تطبيقية إلى دولة الكويت للمبادرات الفائزة.
ويأتي العمل في إطار التعاون المشترك مع الجهات الفعالة في مجال القطاع الثالث، وانطلاقاً من أهداف مركز وارف لتنمية الشباب وتعزيز قدراتهم.
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