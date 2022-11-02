الرياض: رشاد الخير – الوكاد
نظم اتحاد الغرف السعودية امس (الثلاثاء) بمقره بالرياض ملتقى الأعمال السعودي الألماني بمشاركة أكثر من 40 شركة سعودية وألمانية بمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد صناعي ألماني للمملكة هذه الأيام.
ويقود الوفد الألماني رابطة الصناعة بولاية بافاريا الألمانية ، بمشاركة جمعية الصداقة العربية الألمانية ومكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية ،ويضم الوفد شركات تعمل في مجال المياه والتدريب والتعليم والبنية التحتية والصناعة والاستشارات والابتكار والسيارات والتكنلوجيا الطبية والطاقة والتقنية والذكاء الاصطناعي.
وخلال كلمته نوه رئيس الجانب السعودي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل بزيارة الوفد الألماني وتوقيتها في ظل ما تشهده المملكة من تطورات كبيرة على صعيد الاقتصاد والبيئة الاستثمارية المحفزة، لافتاً للفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة أمام الشركات الألمانية في كافة القطاعات وبخاصة القطاع الصناعي الذي يشهد نقلة نوعية في ضوء رؤية 2030، وما يمكن أن تقدمه من خبرات وقيمة مضافة لهذا القطاع الحيوي.
إلى ذلك أشاد العضو المنتدب للتجارة الخارجية برابطة الصناعة البافارية فولكر لينويبر بالتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة مبدياً رغبتهم في تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال بالمملكة في القطاعات المستهدفة وبخاصة قطاع الصناعة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مضيفاً بأن الخبرات والمنتجات الألمانية المتقدمة يمكن أن تساهم بصورة فاعلة في مشاريع الصناعة بالمملكة.
الجدير بالذكر أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة وتستند العلاقات بين البلدين لقاعدة مؤسسية متينة ممثلة في اللجنة السعودية الألمانية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الألماني بالإضافة لعدد من مذكرات واتفاقيات التعاون المختلفة، ووصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو 28.5 مليار ريال عام 2020 وتحتل ألمانيا المرتبة 62 للدول التي تصدر لها المملكة والمرتبة 4 للدول التي تستورد منها.