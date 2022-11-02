عدن، اليمن 31 أكتوبر 2022 (شينخوا) وقع الجانبان الصيني واليمني اليوم (الاثنين) مذكرة تفاهم لمشروع ترجمة 20 عملا أدبيا بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة.
وذكرت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، في بيان، أن “الجانبين الصيني واليمني وقعا اليوم مذكرة تفاهم لمشروع ترجمة متبادلة للأعمال الأدبية الكلاسيكية بين البلدين”.
وبحسب مذكرة التفاهم، إن الجانبين سيقومان بترجمة 20 نوعا من الأعمال الأدبية الكلاسيكية بين البلدين بشكل مشترك خلال السنوات الخمس القادمة، بحسب السفارة.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التي تديرها الحكومة اليمنية أن “الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية، وقعتا اليوم، مذكرة تفاهم لمشروع ترجمة متبادلة للأعمال الأدبية الكلاسيكية بين البلدين والتي تعد هي الأولى من نوعها في مجال الترجمة في الجمهورية اليمنية وواحدة من أكبر مشاريع الترجمة الصينية مع دولة عربية”.
الاتفاقية التي تم توقيعها عبر صيغة تبادل المذكرات، وقعها رئيس الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع يحيى الثلايا – كجهة منفذة – بتفويض من وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، ومن جانب جمهورية الصين الشعبية نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشانغ جيان تشون.
وطبقاً لمذكرة التفاهم، فإن الجانبين سيقومان خلال المدة الزمنية للمشروع المحددة بخمس سنوات، بترجمة ما لا يقل عن 20 عنوانا وقد يصل إلى 100، من أهم الأعمال الأدبية والكلاسيكية في البلدين في مجالات الأدب والتاريخ والسياحة والفنون وعلم الاجتماع، وسيتم توزيع العناوين مناصفة بين البلدين.
وبحسب الوكالة الرسمية اليمنية، فإن هذا المشروع الثقافي من شأنه إثراء وترويج منتجات ثقافية قيمة للشعبين الذين يمتلك كل منهما تجارب حضارية عريقة موغلة في القدم.
وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب في اليمن، إلى أن “توقيع هذا المشروع مع دولة كبرى وناهضة كجمهورية الصين الشعبية الصديقة هو إنجاز تعتز به الجمهورية اليمنية وستعمل على إنجاحه بصورة متميزة”.