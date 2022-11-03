أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم عن استضافة المملكة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 32.
وقال سموه في كلمة المملكة في الجلسة الختامية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة الـ 31:” يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، على ما لمسناه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما نود أن نثني على الجهود المبذولة والملموسة لإنجاح هذ القمة والمتمثلة بالإدارة الحكيمة لأعمالها، والتي عكست حُسن التنظيم وتميز الإعداد”.
وأكد سمو وزير الخارجية تثمين المملكة لمخرجات القمة التي تُعد تجسيدًا لدور الجامعة العربية في خدمة العمل العربي المشترك.
وقال سمو وزير الخارجية:”انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية على ديمومة التعاون القائم بيننا على جميع الأصعدة؛ فإننا نعلن عن استضافة بلادنا لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ (32). ويسرنا أن نرحب بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة الدول الأعضاء في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية”
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