ثقافة وفنون > يسرا في فبلم تسجيلي في مؤتمر المناخ نال الاعجاب وهي فخورة بدورها
09/11/2022   8:40 ص

يسرا في فبلم تسجيلي في مؤتمر المناخ نال الاعجاب وهي فخورة بدورها

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قالت الفنانة يسرا تعليقا على مشاركتها في الفيلم التسجيلي الذي عرض في الجلسة الافتتاحية واستعرض أبرز التغيرات المناخية حول العالم، إنها فخورة جدا بالمشاركة وسعيدة بها وتعتبرها شرف كبير أن تشارك في حدث مهم مثل قمة المناخ وفي عمل بهذه الجودة والقيمة.
وأشاد عدد من المنظمين وممثلي الأمم المتحدة والحاضرين لقمة المناخ COP 27 بالفيلم التسجيلي الذي عرض في الجلسة الافتتاحية واستعرض أبرز التغيرات المناخية حول العالم، من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من الفيلم التسجيلي واشادوا بجودته وقدرته على تسليط الضوء على قضية التغير المناخي بوجه نظر سينمائية واستعرض الفيلم التسجيلي الذي وصلت مدته لـ 15 دقيقة ، التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة الماضية أثر التغير المناخي من خلال الاستعانة بمشاهد لقطات حقيقية وواقعية عكست معاناة العالم مع التغيرات المناخية وما يترتب عليها من كوارث وأزمات بيئية.
وشاركت الفنانة يسرا في الفيلم التسجيلي للتغيرات المناخية باللغة الانجليزية بجانب الفنان أحمد أمين وهو من إخراج مروان حامد.

يسرا في فبلم تسجيلي في مؤتمر المناخ نال الاعجاب وهي فخورة بدورها

ثقافة وفنون
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