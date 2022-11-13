الرياض 10 نوفمبر 2022 (شينخوا) وقعت الشركة الصينية للاتصالات الدولية المتنقلة اليوم (الخميس) مذكرة تفاهم مع هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية والشركة السعودية للحوسبة السحابية وشركة سحابة الحوت في الرياض لتشكيل شراكة استراتيجية والتعاون في تطوير النظام البيئي للوسائط الرقمية.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل جميع الأطراف معا لتوفير حلول الوسائط الرقمية الذكية، بما في ذلك الوسائط الرقمية ومركز البيانات والخدمات السحابية لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية.
وفي الحفل، قامت الشركة الصينية للاتصالات الدولية المتنقلة بعرض حلول الوسائط الرقمية، بما في ذلك صناديق التليفزيون والتطبيقات المصممة خصيصا للهيئة.
وتمثل الشراكة أول مسار لمنتجات الشركة الصينية للاتصالات الدولية المتنقلة من (iShow) في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستتعاون مع الشركات الرائدة في الصناعة مثل الشركة السعودية للحوسبة السحابية وشركة سحابة الحوت لتطوير حلول الوسائط الرقمية وتزويد الهيئة بحلول وسائط متكاملة ورقمية، ما يسرع التحول الرقمي لصناعة الإعلام.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي التزام الهيئة ببناء خدمة إعلامية عالمية المستوى، بالإضافة لمنصة محتوى باستخدام أفضل الممارسات في صناعة الإعلام العالمية، وذلك بهدف تقديم خدمات معلومات رقمية عالمية المستوى، مضيفا أن خبرة الشركة الصينية للاتصالات الدولية المتنقلة الصناعية والتقنيات المتقدمة والخبرة الغنية في صناعة الإعلام ستساعد الهيئة على تحقيق رؤيتها للتحول الرقمي.
من ناحيته قال العضو المنتدب للشركة الصينية للاتصالات الدولية المتنقلة أليكس لي “تواصل الشركة الصينية للاتصالات الدولية المتنقلة تعزيز استثماراتها في البنية التحتية للشبكة في منطقة الشرق الأوسط، وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية هي شريكنا المهم في المنطقة”.
ومن خلال مجموعة خدمات المؤسسات الشاملة (iSolutions)، تساعد الشركة الصينية للاتصالات الدولية المتنقلة الشركات على التنقل في التحول الرقمي وتغذية توسعها العالمي من خلال الاتصال الشامل والسحابة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز البيانات وخدمات إنترنت الأشياء.