واس – الرياض
طالب مجلس الشورى في قرارٍ أصدره خلال الجلسة اليوم وزارة الصحة بدراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي، كما طالبها بالعمل على تطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان؛ لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء.
وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت اللجنة الصحية وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442/1443هـ، التي قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى تطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الصحية، وتطوير عيادات مكافحة التدخين، وتسهيل الوصول لخدماتها في مراكز الرعاية الصحية.
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تحديد مؤشرات أداء خاصة بالأمراض المزمنة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع بتحديث السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة عبر الاتصال المرئي وتمكين المنشآت في القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وشدد قرار المجلس على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التوسع في برنامج زمالة طب نمط الحياة ليشمل أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الأساسية، مطالبًا الوزارة بالإسراع في إطلاق مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد، مع التركيز على الرعاية الأولية والاضطرابات النفسية.
وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بزيادة توفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية، وهي توصية إضافية مقدمه من عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح أخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بدراسة تصنيف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وفق آليات قياس تجربة المريض، والإعلان عن التصنيف بشكلٍ دوري، وهي توصية إضافية كذلك مقدمة من أعضاء المجلس سمو الأمير فهد آل سعود، ومعالي الدكتور فهد التخيفي، و عطا السبيتي، أخذت اللجنة بمضمونها.