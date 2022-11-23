نشرت صحيفة القبس الكويتية افتتاحية لها بعنوان الحلم السعودي تحدثت عن الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي هنا التفاصيل :
حمل سمو الامير محمد بن سلمان حلمًا كبيرًا دمنذ أن تولى إدارة الدولة، وقد أفصح عنه في منتدى الاستثمار عام 2018 عندما
قال: »لا أريد أن أفارق الحياة قبل أن أرى الشرق الاوسط في مقدمة مصاَّف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق مئة بالمئة«.
مرت سنوات على هذا الوعد.. الذي اعتبره الامير محمد بن سلمان حربه الشخصية.. وحققت المملكة العربية السعودية قفزات
عملاقة في مجالات شتى، لعل آخرها فوز المنتخب السعودي على العملاق الارجنتيني في قطر، والذي حمل في طّياته معاني
كثيرة، أهمها تلك الارادة العظيمة التي اكتسى بها لاعبو المنتخب مع جماهيرهم الذين فاقوا الـ60 ألف سعودي في استاد لوسيل،
وقد حقق جميعهم حلم سمو األامير محمد بن سلمان بالفوز على أفضل فريق بالعالم!
لقد فعلها السعوديون رياضيا، بعد أن نجحوا اقتصاديا، ومدنيا ، وعمرانيا، بفضل رؤيتهم الشابة، العميقة والمستقبلية، وأصبحوا
نموذجًا الاحتضان الطاقات الواعدة والمبادرين الشباب في الخليج، وتحّولت مدنهم إلى واجهات سياحية جاذبة في الشرق الاوسط،
وغدت الرياض عاصمة للرياضة العربية. فلم يعد شباب المملكة يخشون التحديات ليحققوا التفوق على كّل ما هو عالمي، في
في مباراة تاريخية أمس، وصاروا حديث مليارات البشر حول العالم.في جميع المجالات، وقد تجّلت قدرتهم بالفوز رياضيا
دعونا نتأّمل هذا الوهج، ونتم ّعن في الدالالات والمؤشرات الو اضحة، فهو نجاح للرؤية السعودية الشابة وعملها الدؤوب في
السنوات األخيرة في االستثمار باإلنسان، والتقدم إلى األمام بثروتها البشرية والوطنية، و» َقد افلح المؤمنون