الرياض 28 نوفمبر 2022 (ِشينخوا)
انطلق البرنامج الثقافي السعودي “وادي الفن” الأسبوع الحالي بالعرض الأول في العالم للعمل الموسيقي الصيني “تسع أغاني”.
وتقدر مساحة “وادي الفن” بنحو 65 كيلومترا مربعا، وهو وجهة ثقافية فريدة للأدب المعاصر في صحراء محافظة العلا شمال جنوب المملكة العربية السعودية.
ويستوحي العمل “تسع أغاني” من مجموعة من القصائد التي تحمل الاسم نفسه ، والتي تشكل جزءا من مختارات قديمة من الشعر الرومانسي الصيني بعنوان “تشو تسي” (أغاني تشو) التي ترجع إلى القرن الأول قبل الميلاد.
وعن العمل أعربت الموسيقية الأمريكية – الصينية روي فو لوكالة أنباء ((شينخوا)) عن افتتانها بقصة الأسلاف، وقالت: “فكرة إحضار هذا المنظور الصيني للعالم العربي أمر مثير للغاية”.
وقد جاء العرض بدعوة من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهو جزء من البرنامج الذي يستضيف فنانين كبار من جميع أنحاء العالم ، مثل الصين واليابان وبريطانيا والهند والولايات المتحدة.
وقالت المديرة التنفيذية للفنون والصناعات الإبداعية في الهيئة نورا الدبل بأن أرض العلا العريقة المكان المثالي للعرض الأول لـ “تسع أغاني” كون العمل تكريم للتقاليد الفنية القديمة.
وتابعت فو بأن العمل يتطرق لموضوعات النسب والحضارة والإنسانية ، لذا فإن له صدى عميقا لدى الناس من جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن ثقافتهم أو لغتهم أو خلفيتهم.
وعن ردة فعل جمهور العلا، أعربت فو عن سعادتها وقالت: ” إنه لأمر رائع أن نرى اهتمام وتأثر الشعب السعودي بقصة صينية ، على الرغم من أنها تحتوي على العديد من الثقافات المختلفة”.
وبعد محطته الأولى في العلا ، سيعرض العمل في العديد من المهرجانات الفنية المرموقة حول العالم ، بما في ذلك لندن ونيويورك وإدنبرة وشنغهاي وبرلين وأثينا.