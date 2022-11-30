بكين 29 نوفمبر 2022 (شينخوا) أقيم حفل تدشين الكتاب الجامع لكلمات وأوراق عمل في الدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية اليوم (الثلاثاء) في شانغهاي والرياض، بتنظيم مشترك من مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية ومركز البحوث والتواصل المعرفي السعودي.
وشهد الحفل تدشين ونشر الكتاب بعنوان “الشراكة الصينية العربية ودفع مبادرة التنمية العالمية: كلمات وأوراق عمل في الدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية”، كما استقطب الحفل أكثر من 50 دبلوماسيا وباحثا من الجانبين الصيني والعربي، حيث كانت المشاركة عبر الإنترنت أو حضوريا.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أشار لي يان سونغ، رئيس جامعة شانغهاي للدراسات الدولية والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، إلى أن الكتاب من شأنه حشد توافق في الآراء الصينية العربية حول العمل سويا على دفع مبادرة التنمية العالمية وتعزيز التنمية المشتركة، مما سيدعم التواصل الفكري بين الجانبين الصيني والعربي لتعميق التفاهم المتبادل.
من جانبه، قال يحيى محمود بن جنيد، رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي السعودي، إن حفل التدشين هذا يعدّ امتدادا للتعاون بين المركزين، مشيرا إلى تطلعه للمزيد من التعاون في ترجمة الأعمال الكلاسيكية العربية والصينية، وتكثيف التبادل والتواصل على المستوى الشعبي بين البلدين.