الرياض 30 نوفمبر 2022 (شينخوا) أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الأربعاء) عن إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد أعلنت شركة المياه والكهرباء القابضة ((بديل))، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة ((أكوا باور))، المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة حول العالم، عن توقيع اتفاقية لإنشاء المحطة بقدرة إنتاجية تبلغ 2.060 ميجاواط وذلك في مكة المكرمة.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع على مراحل تنتهي آخرها في الربع الأخير من العام 2025، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية ((واس)).
وبحسب الاتفاقية، ستكون ملكية المشروع مشتركة بين شركتي ((بديل)) و((أكوا باور)) بواقع 50% لكل منهما، وذلك بتأسيس شركة مشتركة خاصة بتطوير المشروع تحت مسمى ((شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية)).
وبهذه المناسبة، أوضح نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة للصندوق، والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة.
يذكر أن برامج الطاقة المتجددة التي تعمل عليها وزارة الطاقة تشمل دعم بناء هذا القطاع من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإيجاد سوق وطنيةٍ تنافسية للطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالمواقع المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، فيختارها بعناية فريق فني سعودي متخصص، وذلك لتحقيق أعلى جودة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك تسهم مشروعات الطاقة المتجددة في صياغة ملامح الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته المملكة ودعمته خلال رئاستها مجموعة العشرين عام 2020، بهدف تقليل انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في المملكة.