علوم واختراعات > لا دمج لتطبيقي «توكلنا» حاليًا
04/12/2022   10:02 ص

لا دمج لتطبيقي «توكلنا» حاليًا

+ = -
0 183

أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ماجد الشهري عدم صدور قرار بدمج تطبيق توكلنا في توكلنا خدمات، وقال: إن كل تطبيق منهما يعمل في الاختصاص الذي صُمّم لأجله، وفي وقت سابق لفت الشهري إلى أن مستخدمي تطبيق توكلنا يمكنهم تحديث بياناتهم الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.

وقال الشهري: إن الكثير من البيانات الحكومية الموجودة لدى الهيئة بحاجة للتصحيح والتحديث الآن، موضحًا أنه باستطاعة المستخدم تحديث بياناته الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص، وأضاف: وصلنا حتى الآن أكثر من 10 آلاف طلب لتزويد البيانات ساهمت في 5 ملايين عملية لاستعراضها.

لا دمج لتطبيقي «توكلنا» حاليًا

علوم واختراعات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1943905.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *