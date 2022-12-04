أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ماجد الشهري عدم صدور قرار بدمج تطبيق توكلنا في توكلنا خدمات، وقال: إن كل تطبيق منهما يعمل في الاختصاص الذي صُمّم لأجله، وفي وقت سابق لفت الشهري إلى أن مستخدمي تطبيق توكلنا يمكنهم تحديث بياناتهم الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص.
وقال الشهري: إن الكثير من البيانات الحكومية الموجودة لدى الهيئة بحاجة للتصحيح والتحديث الآن، موضحًا أنه باستطاعة المستخدم تحديث بياناته الوظيفية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص، وأضاف: وصلنا حتى الآن أكثر من 10 آلاف طلب لتزويد البيانات ساهمت في 5 ملايين عملية لاستعراضها.