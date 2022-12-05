متى يبدأ تعليم الحروف للطفل؟
طرق تعليم الحروف للأطفال
يعد تحديد الحروف الأبجدية وكتابتها خطوة أساسية في معرفة القراءة والكتابة لدى كل متعلم، وهناك طرق لا حصر لها لتعليم الحروف للأطفال بطريقة سهلة حيث تعمل هذه الطرق على تنمية معرفتهم بالأبجدية نطقاً وكتابةً. سنقدم لكم في هذه المقالة أساليب تعليم الحروف للأطفال بطريقة سهلة وممتعة في آنٍ واحد.
متى يبدأ تعليم الحروف للطفل؟
يمكن البدء بتعليم الحروف للأطفال ابتداءً من عمر السنتين إلى 3 سنوات، حيث يستطيع الطفل نطق الحروف بشكل جيد. ومن المرجح بأن يعرف الطفل جميع الحروف الأبجدية العربية وهو بالعمر 4 سنوات. ويتم تعليم الصغار الحروف من خلال بعض الأساليب منها التكرار، والاستمتاع إلى أغاني الحروف، والصور الملونة لأشكال الحروف مع بعض الكلمات السهلة.
طرق تعليم الحروف للأطفال
1- الاستمتاع إلى أغاني الحروف
إن أكثر ما يجذب الأطفال هو اللحن والأغاني، لذا يمكن تعليمهم ترتيب الحروف الأبجدية ونطقها من خلال غنائها على شكل مقطوعة جميلة وسهلة. ومن الأغاني يمكن للطفل الاستمتاع إليها هي أنشودة الحروف و أغنية الحروف العربية من قناة سبيستون. ابدأ بالغناء له كطفل صغير ومع تقدمه في السن، اطلب منه أن يبدأ في الغناء بالاعتماد على نفسه .
2- لعب لعبة مطابقة الحروف
تعتبر ألعاب مطابقة الحروف سهلة الإعداد حيث يمكنك الحصول على لوحة ملصقات كبيرة عليها الحروف الأبجدية، وقم بتقطيع أحرف بنفس حجم الملصقات، وتوزيعها على الصغار. واطلب من الأطفال مطابقة الأحرف التي معهم مع الورق الموجودة في اللوحة، كما يمكنك الطلب منهم وضع الأحرف في ترتيبها الأبجدي.
3- تقديم الأنشطة الترفيهية تتطابق مع الأحرف
هناك مجموعة من الأنشطة يمكن القيام بها لترسيخ الأحرف في أذهان الأطفال، مثلاً تقديم ملصقات ملونة عن الحيوانات التي يبدأ اسمها بحرف أ، بما في ذلك أسد وأرنب وأوز وما إلى ذلك. أو عمل سلطة الفواكه بتلك التي يحتوي اسمها على حرف ب مثل برتقال وبطيخ وعنب. ومن الأنشطة يمكن القيام بها هي مساعدة الطفل على رسم شكل الحروف بالمعجون على لوحة دون شكلها، حتى يتمكن من التفرقة بين أشكال الحروف.
يعد استخدام بعض الألعاب والوسائل التعليمية مثل بطاقات الحروف البارزة من الطرق الرائعة لتعليم الحروف للأطفال بطريقة سهلة، ويعتبر نشاطاً مثالياً لما قبل مرحلة تعليم الطفل مهارات الكتابة. ويعتمد مبدأ هذا النشاط على تتبع الطفل الحروف على البطاقات باستخدام أصابعه، وبهذا يقدر الطفل التعرف على شكل الحروف وكيفية كتابة الحرف ونطقه.
4- التكرار
يعد التكرار طريقة فعالة للغاية لمعظم الطلاب لتعلم الحروف من خلال جعل الأطفال يقومون بترديد الحروف بعد نطقها، وترديد الحروف بالترتيب مع فواصل للتصفيق بعد كل مجموعة الحروف، وتخصيص أوراق تعليمية بها الحروف الأبجدية بحجم كبير وجعل الطفل يقرأها كل مرة.
يمكن للأهالي قراءة جميع أنواع كتب الحروف الأبجدية لأطفالهم يومياً، تلك التي تحتوي على الصور المتنوعة والملونة والأحرف الكبيرة مع بعض الكلمات السهلة، فإن ذلك يساعد الطفل على تعلم الأبجدية كما يشجعه على القراءة في سن مبكرة. كما يمكنهم الطلب من الأطفال تتبع الحروف وأماكنها في الكلمات، ومعرفة الحرف من الأصوات التي يصدرها كل حرف.
يبدأ الأطفال في إظهار الاهتمام بتعلم الحروف الأبجدية. حيث يتعلم بعض الأطفال الحروف بسرعة كبيرة، بينما يحتاج البعض الآخر إلى مزيد من التكرار والوقت لتعلم الحروف. لذا وجب على الأهالي والمعلمين اتباع بعض أساليب ممتعة لتعليم الحروف للأطفال بطريقة سهلة ومراعاة الفروقات الفردية بين الأطفال.
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