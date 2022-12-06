اقتصاد > مجلس الوزراء يعقد يوم الأربعاء جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م)
06/12/2022   10:00 ص

مجلس الوزراء يعقد يوم الأربعاء جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م)

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الرياض 11 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 05 ديسمبر 2022 م واس
يعقد مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1444هـ الموافق للسابع من شهر ديسمبر 2022م، جلسة، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م).

مجلس الوزراء يعقد يوم الأربعاء جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م)

اقتصاد
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