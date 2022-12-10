ا لرياض 9 ديسمبر 2022 (شينخوا) قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الجمعة) إن الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شركاء طبيعيون للتعاون.
وفي الخطاب الذي ألقاه في قمة الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت هنا، دعا الرئيس شي الجانبين إلى أن يصبحا شركاء في تعزيز الوحدة والتنمية والأمن والحضارات.
كما اقترح الرئيس شي خمسة مجالات رئيسية للتعاون في الفترة من السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة وهي الطاقة، والتمويل والاستثمار، والابتكار، والتكنولوجيات الجديدة ، فضلا عن الفضاء الجوي، واللغة والثقافات.