تنعي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وأحد خريجي جامعة القاهرة، والذي وافته المنية صباح اليوم.
وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لمجمع اللغة العربية ولأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.
يذكر أن الدكتور صلاح فضل تخصص في الأدب الأندلسي والأدب المقارن، ودرس التيارات والمناهج النقدية المعاصرة، ونشط في الكتابة والتأليف والترجمة، وكتب في الصحف والمجلات والدوريات المختلفة، وشارك في المؤتمرات والندوات والفعاليات البحثية والعامة، وساعد الدكتور صلاح فضل في إثراء المكتبة العربية من خلال إصدار مؤلفات متعددة وفي شتى المجالات، من بينها الأدب والنقد الأدبي والأدب المقارن. وبفضل إصداراته، أُثريت رؤى الباحثين في مجال الشعر والمسرح والرواية.
وُلد صلاح فضل عام 1938، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1962، ونال الدكتوراه في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972، وعمل أثناء بعثته مدرسا للأدب العربي.
بعد عودته لمصر عمل أستاذًا للأدب والنقد بكليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر، ومنذ عام 1979م انتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وعمل أستاذًا زائرًا للأدب العربي في عدة جامعات عالمية.
انتُدبَ بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر منذ عام 1985 حتى عام 1988، وعمل أستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى عام 1994م.
انتُخبَ الدكتور صلاح فضل، عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2003، ثم رئيسا له عام 2020، وحصل على العديد من الجوائز محليًا ودوليًا منها جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر عام 1997، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب، وجائزة النيل في الآداب.