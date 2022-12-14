الدوحة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واس
تأهل المنتخب الأرجنتيني للمباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022، للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره الكرواتي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم، بإستاد لوسيل في نصف نهائي البطولة.
وحمل الانتصار الأرجنتيني توقيع النجم ليونيل ميسي في الدقيقة (34) من ركلة جزاء وجوليان ألفاريز هدفين في الدقيقتين (39 و70)، ليصبح المنتخب الأرجنتيني أول طرف في النهائي، في انتظار الفائز من مباراة المغرب وفرنسا التي ستقام غدا، فيما سيلعب المنتخب الكرواتي مباراة تحديد المركز الثالث أمام الخاسر من نصف النهائي الآخر.
وبات المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي على مرمى حجر من الفوز باللقب الثالث له بعد نسختي 1978 و1986 ، فيما وصل للنهائي في نسخ 1990 و2014 من قبل.
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