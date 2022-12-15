وقّعت الجامعة السعودية الإلكترونية، في مدينة جاكرتا الإندونيسية، 45 عقدًا مع جامعات من مختلف مناطق إندونيسيا، لتقديم برنامج الجامعة العالمي “العربية على الإنترنت”، وذلك خلال الحفل المعد لهذه المناسبة الذي استضافته جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية.
ويأتي توقيع هذه العقود في إطار حرص الجامعة على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في العناية باللغة العربية ونشرها؛ تعزيزًا لمكانتها، ودعمًا لها، إضافة إلى تأكيد مكانة المملكة بوصفها حاضنة للغة العربية في جميع أنحاء العالم.
من جهتها، نوهت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي في كلمتها خلال الحفل باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بكل ما من شأنه دعم اللغة العربية ونشر علومها، مؤكدة أن حرص المملكة انعكس على تعزيز الانتماء للغة العربية، والحرص على تعليمها لغير الناطقين بها.
وأشارت الدكتورة الصفدي إلى أن “برنامج العربية على الإنترنت” يسعى إلى تسهيل تعلّم اللغة العربية حول العالم، بالقضاء على الصعوبات التي تواجه الراغبين في تعلمها كمحدودية المقاعد الدراسية في الدول العربية وغيرها، مبينةً أن اللغة العربية هي لشعوب يتجاوز تعدادها 460 مليونًا، وهي لغة يتعبد بها أكثر من ملياري مسلم حول العالم.