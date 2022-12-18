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يطلق مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، حملة تحت شعار “حصن وحياة” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور الدكتور محمد حسين المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.
وقال المحرصاوي، إن الحملة تأتي تأكيدا على أن اللغة العربية هي الحصن الذي يقف سدا منيعا أمام الجماعات المتطرفة التي تفسر النصوص الدينية حسب أهوائها ولخدمة أغراضها، مشيرا إلى أن اللغة العربية بمفرداتها ودلالاتها بحر عميق لا ساحل له.
يحضر الحفل نخبة من المهتمين باللغة العربية إلى جانب الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر.