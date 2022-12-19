الرياض 19 / كانون الأول ( د.ب .أ )
– يصل إلى الرياض الأربعاء المقبل رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين يلتقي خلالها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وعدد من الوزراء السعوديين بينهم وزيري الطاقة والاستثمار .
وقال مصدر ديبلوماسي في سفارة جورجيا لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) ان محادثات غاريباشفيلي ستتناول فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية بالإضافة إلى مناقشة تعزيز جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأضاف المصدر انه سيتم أيضا تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية والملف النووي الإيراني والأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا .
يشار إلى ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله التقى في فبراير/ شباط الماضي رئيس وزراء جورجيا السيد إيراكلي غاريباشفيلي وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا وتباحثا حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.
وقال المصدر انه سيتم خلال الزيارة استعراض مجالات الاستثمار السعودي في جورجيا التي تعد “من الأسواق النامية الواعدة والقادمة بقوة لما تتسم به من اقتصاد واعد ومستقر وله تأثير إيجابي في منطقة القوقاز من أوراسيا” مشيراً إلى أن بلاده تزخر بالكثير من الموارد الطبيعية والصناعات الحديثة فضلا عن مجالات الطاقة وموارد كبيرة من الطاقة الكهرومائية.
ومن المعروف أن جورجيا صنفت السادسة عالميا من حيث حرية الاقتصاد وديناميكية الأعمال في حين صنفتها منظمة الشفافية الدولية بالمرتبة الـ16 عالميا من حيث الدول المستثناة من قائمة الفساد “وهذا ما جعل جورجيا بيئة قطاع أعمال واستثمار صحية”.
وكانت السعودية افتتحت سفارتها في العاصمة تبليسي في عام 2018 في حين جرى توقيع أول اتفاقية عامة تتعلق بالتعاون بين الدولتين في عام 2016م وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا من السعودية 100 مليون دولار أمريكي.