أخبار > وزير الخارجية السعودي يصل إلىالأردن لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
20/12/2022   1:08 م

وزير الخارجية السعودي يصل إلىالأردن لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

+ = -
0 61

عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واس
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان، لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وزير الخارجية السعودي يصل إلىالأردن لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

أخبار
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1944090.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *