عمّان 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م واس
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان، لترؤس وفد المملكة المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
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