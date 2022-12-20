نانتشانغ 20 ديسمبر 2022 (شينخوا) خلال “معرض الأعمال الإبداعية الرائعة لمشاهير الفنانين العرب أثناء زيارتهم للصين”، عرض الفنانون العرب 80 لوحة و20 تمثالاً و20 عملاً خزفيًا، كما شارك الفنانون الصينيون بـ30 عملاً خزفيًا صنعوها خصيصا للمعرض، وذلك في إطار الدورة الخامسة لمهرجان الفنون العربية المنعقدة حاليا في مدينة جينغدهتشن بمقاطعة جيانغشي شرقي الصين.
وبدعوة من وزارة الثقافة والسياحة الصينية، منذ عام 2009، زار الصين أكثر من 170 فنانا عربيا مشهورا من 22 دولة عربية، بهدف استلهام أفكار أعمالهم من الروح الإبداعية للمكان، وأنتجوا 549 عملا فنيا يتضمن الرسم والنحت والأعمال الخزفية، ما يعد تجسيدا حقيقيا للصداقة الصينية العربية في مجال الفن والثقافة.
وتعقد الدورة الخامسة لمهرجان الفنون العربية بين يومي 19 و20 ديسمبر الجاري في مدينة جينغدهتشن، المعروفة بلقب “عاصمة الخزف” في الصين، وتشمل سلسلة من أنشطة التبادلات الثقافية، من بينها عروض فنية ومنتدى صناعي ثقافي ومعرض لأعمال الفنانين العرب والصينيين، ويشارك في استضافة الحدث هذا العام وزارة الثقافة والسياحة الصينية ووزارة الشؤون الخارجية الصينية والحكومة الشعبية لمقاطعة جيانغشي، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
جدير بالذكر أن مهرجان الفنون العربية يعد نشاطا ثقافيا مهما في إطار منتدى التعاون الصيني-العربي، ويقام في الصين كل أربع سنوات منذ عام 2006، وأقيمت الدورات الأربعة السابقة في بكين وشانغهاي ونانجينغ وتشنغدو على التوالي.