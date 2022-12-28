سلّطت الدكتورة فاطمة الهملان الضوء على ملف التمكين الصحي في المملكة ودور الأفراد والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز الصحة ورفاه المجتمع. وذكل في منتدىالثلاثاء في القطيف وأدارت الندوة جنان العبد الجبار، كما شارك فيها الدكتور عبد الرزاق السيف كضيف شرف
وعرّجت الدكتورة الهملان على الوضع الراهن للنظام الصحي في السعودية والذي يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة للجميع بطريقة عادلة، من خلال إنشاء وزارة الصحة لمركز تجربة المريض الذي يقدّم الدعم الكامل لحقوق المريض وتوضيح مســؤولياته، ونشر وثيقة حقوق المرضى ومسؤولياته كمرجع للجميع للارتقاء بمستوى الخدمة المقدّمة، ورفع مستوى ثقة المرضى بالمنشآت الصحية، مع تحسين الخدمة المقدّمة وتجويدها.
وأوضحت أن هناك المركز السعودي لسلامة المرضى والذي تأسس عام 2017، ليساهم في تحسين وتعزيز سلامة المرضى والرعاية الصحية لضمان تقديم خدمات أكثر أماناً، وتمكين المريض والممارسين بما يخدم الأهداف الرئيسية للتحول في القطاع الصحي. وذكرت في محاضرتها أن هيئة التخصصات الصحية تقوم بتثقيف الممارسين الصحيين لأنهم ركيزة أساسية في نجاح التمكين الصحي حيث توفّر الهيئة برامج تدريبية أونلاين بالتعاون مع وحدة التمكين الصحي في جامعة الملك عبد العزيز.
كما أشارت الدكتورة فاطمة لجهود القطاع غير الربحي، مستشهدة بجمعية رفيدة لصحة المرأة كنموذج لعمل وتمكين القطاع في العهد الراهن الذي يشهد تمكين منقطع النظير لهذا القطاع ليكون داعم ومساند في التوعية والتثقيف الصحي. وأضافت أن لمؤسسات المجتمع المدني دور رائد وأساسي عالميا في التمكين الصحي حيث تُتقن المنظمات غير الحكومية تمكين المجتمع وتحديد الأولويات التي تُترجم إلى سياسات وممارسات صحية مجوّدة.
وتملك الدكتورة فاطمة خبرات متعددة في هذا المجال فهي عالمة أبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث حيث شاركت في أبحاث وطنية تدعم سياسات صحة المرأة. كما أنها مؤسِسة ونائبة رئيس مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة والتي تُعنى بالحقوق الصحية والتمكين الصحي للمرأة.
وشملت برامج الندوة عرض لفيلم قصير حول مبادرة “جزيرتنا خضراء” التي نظمها مجلس أهالي الربيعية، وكلمة للفوتوغرافي محمد العبيدي الذي أقام معرضا فنيا لأبرز أعماله، كما تم تكريم المدرب الرياضي محمد اليوسف على إنجازاته في تمثيل المملكة في بطولات السباحة، ووقعت الكاتبة مريم سهوان على مجموعته القصصية “ارتواء”.