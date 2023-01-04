ثقافة وفنون > عُمان.. اكتشاف مستوطنة عمرها 5 آلاف عام بولاية المضيبي
04/01/2023   11:37 ص

عُمان.. اكتشاف مستوطنة عمرها 5 آلاف عام بولاية المضيبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– كشفت تنقيبات أثريّة في سلطنة عُمان عن مستوطنة يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام، وفقًا لما ذكره الموقع الرّسمي لوكالة الأنباء العمانيّة الثّلاثاء.

واكتُشفت المستوطنة في موقع الغريين الأثري في محافظة شمال الشرقيّة خلال الموسم الثاني من التّنقيبات.

عُمان.. اكتشاف مستوطنة عمرها 5 آلاف عام بولاية المضيبي

ثقافة وفنون
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