واس – الرياض
وقّع صندوق التنمية السياحي مذكرة تفاهم مع شركة أشراق للتنمية والتطوير بغرض إنشاء وتطوير منتجع سياحي رائد ونوعي على شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية، يتضمن مرافق ترفيهية ومرافق متعددة الاستخدام يتم تشغيله من قبل شركة (أكور)، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الفندقة والضيافة، تحت العلامة التجارية (ريكسوس).
ويقع المشروع على أرض مساحتها أكثر من 262.000م2، بشاطئ نصف القمر، بإطلالة خلابة على الخليج، ويتضمن 440 وحدة فندقية و41 فيلا ومساحات متنوعة من المطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية المميزة.
وجاء توقيع الاتفاقية في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بحضور كل من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبد الله الفاخري، وأمين المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة شركة أشراق للتنمية والتطوير المهندس فهد بن محمد الجبير.
وقام بتوقيع المذكرة كل من رئيس قطاع الأعمال بصندوق التنمية السياحي وهدان القاضي، والرئيس التنفيذي لشركة أشراق للتنمية والتطوير المهندس زكي بن حسن العمران، والمدير العام لشركة (اف تي جي للتطوير دي إم سي سي) هاكان كيسكن.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري: “تأتي هذه المذكرة امتداداً لمذكرات أخرى عديدة تم توقيعها مع القطاع الخاص ضمن منظومة من العمل التكاملي المشترك بهدف تمكين القطاع الخاص من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية محلية وخارجية تسهم في دعم القطاع السياحي وإثراء الوجهات السياحية المستهدفة بالمشاريع التي تعزز الاستثمار السياحي وتؤسس لمفاهيم جديدة ومعاصرة للتنمية السياحية وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استناداً الى أعلى المعايير العالمية بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة”, وجاء توقيع المذكرة في إطار حرص صندوق التنمية السياحي على جذب الشركات ذات الخبرة اللازمة بغرض الاستثمار وتطوير وتشغيل مشاريع سياحية نوعية عالية الجودة تتضمن مرافق متعددة الاستخدامات ومرافق ترفيهية في المملكة تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أشراق للتنمية والتطوير المهندس زكي بن حسن العمران: “سعدنا اليوم بتوقيع هذه المذكرة التي تشكل انطلاقة الشركة في دعم صناعة السياحة في المملكة والمساهمة في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة الشرقية لجعلها وجهة سياحية منافسة للمدن الساحلية الإقليمية والعالمية، في ظل حرص الشركة على تحقيق رؤيتها التنموية واستراتيجيتها القائمة على التوسع في المشاريع السياحية والارتقاء بأساليب التطوير والاستثمار وإيجاد مشاريع سياحية جاذبة تسهم في تقديم تجربة فريدة في الاستثمار السياحي وصياغة مفهومه وفق أفضل التجارب العالمية، بما يسهم في تحقيق جودة الحياة في المنطقة”.
يُذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على دعم الاستثمار السياحي وفق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، لتمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الاستفادة المثلى من جميع برامج الدعم والحلول التمويلية التي يقدمها، وصولاً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الوجهات السياحية بالمملكة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات.