عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس، في نيودلهي مباحثات تناولت مختلف تطورات القضايا اإلقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان نشره عبر حسابه بموقع »فيس بوك« أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة، حيث أشار رئيس الوزراء الهندي إلى تطلع بالده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات الهندية في تنفيذ المشروعات القومية العمالقة في مصر.
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ورحب الرئيس المصري بتعظيم التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات ورحب الرئيس المصري بتعظيم التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات في ضوء ما تملكه الدولتان من إمكانات كبيرة تتيح فرصا متنوعة واعدة للتعاون،
خاصة على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري السياحي والثقافي، إلى جانب التعاون في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الادوية والامصال.
وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد رئيس الوزراء الهندي في هذا الصدد بالدور الايجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الازمات القائمة في محيطها الاقليمي، فضلا عن جهودها في مكافحة الارهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.
وشارك الطرفان، عقب اللقاء، في مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين الصديقين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والامن السيبراني والشباب والرياضة، ولاذاعة، والثقافة
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان نشره عبر حسابه بموقع »فيس بوك« أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة، حيث أشار رئيس الوزراء الهندي إلى تطلع بالده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات الهندية في تنفيذ المشروعات القومية العمالقة في مصر.
ا
ورحب الرئيس المصري بتعظيم التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات ورحب الرئيس المصري بتعظيم التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات في ضوء ما تملكه الدولتان من إمكانات كبيرة تتيح فرصا متنوعة واعدة للتعاون،
خاصة على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري السياحي والثقافي، إلى جانب التعاون في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الادوية والامصال.
وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد رئيس الوزراء الهندي في هذا الصدد بالدور الايجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الازمات القائمة في محيطها الاقليمي، فضلا عن جهودها في مكافحة الارهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.
وشارك الطرفان، عقب اللقاء، في مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين الصديقين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والامن السيبراني والشباب والرياضة، ولاذاعة، والثقافة