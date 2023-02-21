الرياض: – رشاد الخير – الوكاد
وقعت المملكة وجمهورية كوستاريكا اتفاقيتان للتعاون لرفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار لقاء معالي وزير خارجية كوستاريكا الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو والوفد المرافق له اليوم (الاثنين) مع أصحاب الأعمال السعوديين بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض.
حيث وقع اتحاد الغرف وهيئة الصادرات بكوستاريكا اتفاقيتان في مجال التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية كوستاريكا وتأسيس مجلس أعمال مشترك بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأعرب معالي وزير خارجية كوستاريكا الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو خلال اللقاء على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة معتبراً تشكيل مجلس أعمال مشترك نقطة البداية في علاقات اقتصادية قوية، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الهائلة في كوستاريكا والاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.
من جهته نوه نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بدر بن سليمان الرزيزاء بالتطور الإيجابي في العلاقات بين المملكة وكوستاريكا والذي انعكس على نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 59% ليصل إلى 355 مليون ريال عام 2021، مضيفاً أن الاقتصاد السعودي والكوستاريكي يتمتعان بمزايا تنافسية عالمية يمكن توظيفها لجهة تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
إلى ذلك قال وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر بن إبراهيم البدر، أن الأشهر المقبلة ستشهد تنظيم وفد سعودي من القطاعين العام والخاص لزيارة كوستاريكا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وبخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي.
وشهد اللقاء تقديم عدد من الجهات الحكومية عروضاً تقديمية تناولت البيئة والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين.