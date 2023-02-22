الرباط 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس
وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في إصدار ودعم البحوث العلمية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها كل من مدير مركز الإيسيسكو للحوار الحضاري خالد فتح الرحمن، والمدير العام للأكاديمية الأوروبية الدكتور إبراهيم ليتوس، إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجالات الحوار الحضاري، والتعايش وبناء السلم والتنمية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل مشتركة.
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