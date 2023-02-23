بكين 23 فبراير 2023 (شينخوا) قال وي باو تشي، المسؤول في الهيئة الوطنية للملكية الفكرية إن الصين ستحسن بشكل أكبر كفاءة قطاع فحص براءات الاختراع لتعزيز قدرة الابتكار.
وأضاف وي خلال إحاطة إخبارية، أن مدة معالجة طلبات براءات الاختراع ستتقلص بشكل أكبر إلى 16 شهرا هذا العام.
وسلّط وي الضوء على مهمة تحسين معايير فحص براءات الاختراع في مجالات مثل البيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجينية، لدعم تنمية هذه الصناعات الناشئة.
وتم في عام 2022 ترخيص إجمالي 798 ألف براءة اختراع، بينما احتلت الصين مكانة الصدارة على الصعيد العالمي في عدد طلبات براءات الاختراع، كما بذلت البلاد أيضا جهودا هائلة لدفع التحول داخل القطاع من السعي إلى النمو في عدد براءات الاختراع إلى تعزيز الكفاءة.
وفصّل وي أيضاً التدابير الأخرى المتخذة لتعزيز حماية براءات الاختراع، ومن بينها مراجعة القواعد المتعلقة مع براءات الاختراع والحد من الطلبات غير العادية.